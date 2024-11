Verso Slovan-Milan, il tecnico Weiss: "A Fonseca toglierei Pulisic"

"Non dobbiamo avere paura, non dobbiamo perdere la palla velocemente, ma ogni squadra ha le sue debolezze, come il Milan - ha proseguito Weiss -. Il Milan vince contro il Real e poi non batte il Cagliari. La Serie A è migliorata molto, è tra i top tre campionati al mondo. Non dobbiamo dare chance a Pulisic, Leao e Abraham, a Loftus-Cheek: tutti i giocatori in formazione sono grandi calciatori". "Per noi è un onore giocare contro il Milan ed è un onore giocare la Champions. Non abbiamo nessuna chance di andare oltre, ma giochiamo contro squadre fortissime - ha aggiunto il tecnico dello Slovan -. Dicevo che il City era la squadra più forte, ma ora non è più così. Il Milan ha vinto contro il Real e non è una cosa facile". "Per noi ogni partita di Champions è una finale. Sono molto contento che domani giocheremo contro il Milan, è uno dei giganti del calcio - ha proseguito ribadendo il concetto -. Il Milan giocherà per vincere. Mi aspetto una formazione offensiva con tutti i giocatori migliori, perché il Milan domani deve vincere se vuole passare". "C'è il Milan che ha vinto il derby e contro il Real e c'è anche un Milan che non batte squadre più piccole - ha continuato -. Fonseca è un allenatore molto bravo, ma i calciatori si devono abituare al suo gioco".