Milan, rilancio in Europa: parte la rincorsa alla Top Eight

Il calendario è una discesa libera che porta dritto nel G8 di Champions, un viaggio per l'Europa senza curve pericolose ma che, anche per questo, non permette scivoloni. Si parte da Bratislava, domani sera, dove il Milan affronterà lo Slovan ultimo in classifica con zero punti e un poker di reti fresche incassate dalla Dinamo Zagabria. Poi la Stella Rossa a San Siro l'11 dicembre, il Girona sempre al Meazza il 22 gennaio e la trasferta proprio contro i croati del 29. Quattro partite da 12 punti, che spedirebbero i rossoneri a quota 18 in piena Top Eight e con il pass per gli ottavi in tasca senza passare dalla tagliola dei playoff. Sulla carta, se non tutto facile, quanto meno tutto molto alla portata, sempre che il Milan faccia il Milan e in campo non ci finiscano le controfigure dei vari Leao e Theo, Maignan e Reijnders, Pulisic o Morata.