Verso Slovan Bratislava-Milan, Fonseca: "Serve il giusto atteggiamento, sappiamo quanto è importante vincere"

I fischi di San Siro dopo il bruttissimo 0-0 contro la Juventus hanno lasciato il segno, ma in casa Milan non c'è tempo per fermarsi a pensare a quel che è stato. Il 3-1 in casa del Real Madrid ha cambiato la classifica dei rossoneri in Champions League, chiamati ora ad accelerare per provare ad assicurarsi la qualificazione e poi ambire a qualcosa di più in graduatoria. Prossimo avversario europeo lo Slovan Bratislava: "Mi aspetto una partita difficile, ma sappiamo l'importanza di questo match e dobbiamo affrontarlo con il giusto atteggiamento - ha commentato Paulo Fonseca alla vigilia -. Ci sarà spazio per un po' di turnover, ma saremo una squadra offensiva e con voglia di vincere".