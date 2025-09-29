Inter, Chivu: "Ho un gruppo di uomini veri, con lo Slavia attenti e dominanti"

Dopo le vittorie con Ajax, Sassuolo e Cagliari, l'Inter va a caccia del poker. Domani a San Siro arriva lo Slavia Praga per la seconda giornata della fase a campionato di Champions League. Christian Chivu presenta in conferenza la sfida contro i cechi che nella prima giornata hanno pareggiato con il Bodo/Glimt. "C'è un file sottile tra una sconfitta e una vittoria anche se le prestazioni ci sono state anche contro Udinese e Juve - ha dichiarato il tecnico a Sky Sport -. La vittoria cambia il livello di attenzione, la voglia di essere dominanti, capire la partita, i momenti. Questa squadra meritava quello che ha raccolto nelle ultime settimane". Le prime 4 gare sulla carta sono le più semplici: "Si parte partita per partita. La Champions League non è semplice, tutte sono squadre forti che ti possono mettere in difficoltà e hanno qualità e voglia di fare risultati. Pensiamo allo Slavia che è la partita più importante". Sulla squadra ceca: "Hanno intensità e gioco diretto, portano tanti uomini nella tua metà campo, con molti giocatori in area in fase d'attacco, è una squadra di forza e qualità. Bisogna stare attenti, bisogna fare la nostra partita, togliergli le loro caratteristiche migliore ed essere dominanti". Sulla formazione: "Volete tutta la formazione (ride, ndr). Sommer tornerà e mi fermo qua: abbiamo un gruppo di giocatori validi, che sta lavorando bene e mi sta mettendo in difficoltà nelle scelte. Tutti danno il loro contributo ed è un merito. Questo gruppo si mette a disposizione e capisce momenti e scelte dell'allenatore: fa loro onore".