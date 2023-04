Champions League: il Manchester City travolge il Bayern, è 3-0 all'Etihad

CHAMPIONS LEAGUE

Rodri, Bernardo Silva e Haaland firmano la vittoria con i bavaresi

Il Manchester City sfrutta al meglio il fattore-campo e vince la gara d'andata dei quarti di Champions League con una prestazione da sogno: 3-0 a un Bayern Monaco irriconoscibile, nel debutto europeo di Tuchel sulla panchina ospite. Partono forte i padroni di casa, che comandano il gioco e il possesso palla. Il primo sussulto è proprio dei Citizens, con Haaland che pressa Sommer e tocca il suo tentativo di rinvio, per una conclusione che termina out di poco. Il Bayern prova a reagire ed alzare i ritmi, ma va in svantaggio al 27': decisivo il sinistro a giro di Rodri, al primo gol in Champions League della sua carriera. Sommer viene battuto e rischia clamorosamente al 34', pasticciando in uscita e salvandosi sulla conclusione ravvicinata di Gündoğan. Nel finale ecco il Bayern, con Sané a far tremare Guardiola con un gran tiro. Il tedesco, ex di giornata, è scatenato in avvio di ripresa e trova la pronta risposta di Ederson sulle sue conclusioni dalla distanza. Il Bayern spinge, ma rischia su azione da palla inattiva, con Ruben Dias a impegnare Sommer. Tuchel si gioca la carta-Mané, che non dà gli esiti sperati, perchè al 70' arriva il raddoppio. L'errore è di Upamecano, che aziona Haaland, bravo a guardare in mezzo e servire l'accorrente Bernardo Silva: il portoghese la colpisce di testa e la beffarda traiettoria vale il 2-0. Il Bayern non c'è più e subisce anche il tris di Haaland (76'), che aggiorna i suoi numeri-monstre: 45 gol in 39 gare, 11 in 7 match di Champions League. Ormai è un monologo dei Citizens, col tiro al bersaglio verso Sommer: Julián Álvarez e Rodri sfiorano il poker. Vince 3-0 il Manchester City, col Bayern che deve ringraziare le parate del suo portiere. Guardiola, che dovrà valutare le condizioni di De Bruyne (out per infortunio), mette una seria ipoteca sulle semifinali.