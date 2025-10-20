Union SG, Hubert: "Inter avversario più duro mai affrontato. Non conosco Chivu"

L'Inter va a caccia della terza vittoria di fila in Champions League e sulla sua strada si trova l'Union Saint-Gilloise, reduce dalla debacle casalinga contro il Newcastle e con un nuovo allenatore, David Hubert, dopo l'addio di Sebastien Pocognoli approdato al Monaco. "Dobbiamo imparare dalla partita contro il Newcastle. Dobbiamo essere più competitivi - ha dichiarato il tecnico belga -. Giocheremo contro una finalista di Champions League. Non è cambiata molto, è una squadra ben rodata. Ha vinto le ultime sei partite ed è seconda in Serie A. Questa è l'avversaria più dura che l'Union abbia mai affrontato in Europa. Non si può affrontare una squadra molto più forte di una finalista di Champions League della scorsa stagione".