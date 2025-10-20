Logo SportMediaset

Calcio
Champions League
VERSO UNION SG-INTER

Union SG, Hubert: "Inter avversario più duro mai affrontato. Non conosco Chivu"

Il tecnico dei belgi alla vigilia: "Non si può affrontare una squadra molto più forte di una finalista di Champions League".

di Redazione
20 Ott 2025 - 16:36
© IPA

© IPA

L'Inter va a caccia della terza vittoria di fila in Champions League e sulla sua strada si trova l'Union Saint-Gilloise, reduce dalla debacle casalinga contro il Newcastle e con un nuovo allenatore, David Hubert, dopo l'addio di Sebastien Pocognoli approdato al Monaco. "Dobbiamo imparare dalla partita contro il Newcastle. Dobbiamo essere più competitivi - ha dichiarato il tecnico belga -. Giocheremo contro una finalista di Champions League. Non è cambiata molto, è una squadra ben rodata. Ha vinto le ultime sei partite ed è seconda in Serie A. Questa è l'avversaria più dura che l'Union abbia mai affrontato in Europa. Non si può affrontare una squadra molto più forte di una finalista di Champions League della scorsa stagione".

Francesco Pio Esposito, il futuro dell'Inter: tutte prestazioni positive e un gol a Cagliari dal suo arrivo

Inter, avanti col turnover: Chivu pensa a cambi in ogni reparto

Hubert ammette di non conoscere il collega Christian Chivu. "Dovremo giocare una partita completa. Tutti dovranno dare il massimo. I dettagli faranno la differenza. Non conosco il loro allenatore, Christian Chivu. Li sto analizzando solo da una settimana - si è giustificato -. Stanno costruendo la squadra come l'anno scorso. Hanno fatto bene e continuano a fare bene. Non vediamo l'ora di giocare. Ma ci concentriamo soprattutto su noi stessi, su come possiamo affrontarli".

david hubert
union sg
inter
champions league

