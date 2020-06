Uefa: Final Eight di Champions a Lisbona, Europa League in Germania

UEFA

Ora è ufficiale: il vincitore della Champions League 2019-2020 sarà designato in una Final Eight che si disputerà a Lisbona. La finale si terrà domenica 23 agosto. Quarti, semifinali e finali si giocheranno in gara unica. Le sfide di ritorno degli ottavi ancora da disputare, fra le quali Juve-Lione e Barcellona-Napoli, potrebbero avere luogo l'8 agosto nella sede prevista: se non sarà possibile ipotesi Oporto e Guimaraes. E' quanto ha ratificato il comitato esecutivo della Uefa. Stesso format per l'Europa League che si disputerà in Germania dal 10 agosto.

Le otto squadre qualificate per i quarti di finale devono arrivare a Lisbona per la fase finale tra il 12 e il 15 agosto. Da disputare sette partite (le semifinali il 18 e il 19), che si giocheranno in due stadi, al José Alvalade e al Da Luz.

Le Final Eight di Europa League invece verranno ospitate in quattro città tedesche: Duisburg, Gelsenkirchen, Düsseldorf e Colonia, che sarà la sede della finale il 21 agosto. Gli ottavi si dovrebbero disputare il 5-6 agosto: Inter a Roma, rispettivamente contro Getafe e Siviglia, giocheranno in gara unica in campo neutro.

Per la Supercoppa Europea la sede sarà quella di Budapest il 24 settembre.

CONFERMATE LE 12 CITTA' DELL'EUROPEO

L'Uefa ha confermato che l'Europeo, slittato al 2021, si giocherà regolarmente nelle 12 città indicate:



Gruppo A: Roma e Baku;

Gruppo B: San Pietroburgo e Copenaghen;

Gruppo C: Amsterdam e Bucarest;

Gruppo D: Londra e Glasgow;

Gruppo E: Bilbao e Dublino;

Gruppo F: Monaco di Baviera e Budapest.



Londra, dopo i dubbi delle scorse settimane, ospiterà la finale dell'11 luglio 2021 a Wembley.