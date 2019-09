Tutti in posa con CR7 al Wanda Metropolitano

Clima rilassato in casa Juve alla vigilia della sfida contro l'Atletico Madrid. Arrivati nel tardo pomeriggio nella capitale spagnola, i giocatori si sono subiti recati al Wanda Metropolitano per il classico walk around sul terreno di gioco e anche questa volta Cristiano Ronaldo è stato protagonista. Il portoghese ha fatto mettere in posa i compagni e si è fatto scattare una foto dal suo cellulare finita subito su Instagram. E le nostre telecamere hanno ripreso il backstage.