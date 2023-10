Terremoto Napoli, gli ultras: "Allo stadio niente panico in caso di scosse"

il comunicato

Il comunicato degli Ultras '72: "Il panico è l'unico pericolo che può causare danni"

Gestire il panico, "l'unico pericolo che può causare danni", in caso di eventuale scossa di terremoto durante la partita di Champions League Napoli-Real Madrid in programma stasera allo stadio Diego Armando Maradona, visibile dalle 21 su Mediaset Infinity. L'appello è degli 'Ultras '72', gruppo ultras del Napoli che risiede abitualmente al centro della Curva B dell'impianto di Fuorigrotta, zona occidentale della città, uno dei quartieri in cui sono state maggiormente avvertite le scosse di terremoto legate al bradisismo che da giorni tormentano l'area dei Campi Flegrei.

La tifoseria organizzata partenopea si rivolge in una nota "ai ragazzi che si apprestano a popolare lo stadio" in vista della partita di stasera augurandosi "che eventuali vibrazioni stasera siano dettate unicamente dalla rete gonfiata dalle nostre azzurre casacche, ma - si legge nel volantino degli Ultras 72 diffuso anche sui social network - chiediamo di gestire il panico eventualmente ci sia un allarme vero o falso di altro tipo. Il nostro stadio è un luogo sicuro che ha subìto ben altri 'mercalli' nel tempo, misurati con orgoglio e che erano per lo più di origine gioiosa. Il panico è l'unico pericolo che può causare danni, specie in presenza di molti bambini".

Da qui l'invito "a lasciare le scale libere come da protocollo e di non avere patemi legati ad altre situazioni".

