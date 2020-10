Ten Hag non si fida: "La vera Atalanta non è quella che ha perso con la Samp"

CHAMPIONS LEAGUE

"L'Atalanta è una squadra forte che pressa alto, fa un bel gioco, la sconfitta di sabato con la Sampdoria non significa niente. Gli olandesi che giocano lì sono arrivati in Nazionale proprio grazie al club. Mi piace Lammers, una punta che segna. E anche Gosens è mezzo olandese". L'allenatore dell'Ajax Erik Ten Hag ha parlato anche di quanto incida la pandemia nel calcio mondiale: "La situazione del Covid è difficile. Chiediamo sempre tanto a tutti, ma non ci sono garanzie. Facciamo di tutto per evitare il contagio. Può darsi che la situazione abbia influito sulla nostra vittoria per 13-0 col Venlo".

Accanto a lui Daley Blind: "Mi sento bene e sono contento di esserci, che io giochi in difesa o a centrocampo dipende dalla partita e da cosa mi chiede l'allenatore. Non mi accontento, voglio sempre vincere, l'Atalanta è una buona squadra con una rosa ampia, acquisti interessanti e una buona filosofia. Il nostro 13-0? Siamo tornati coi piedi per terra. Noi sappiamo che loro fanno un bel gioco, loro conoscono noi e noi loro. Un'altra sconfitta dopo quella col Liverpool non sarebbe la fine, anche loro l'anno scorso avevano perso le prime due partite nel girone".