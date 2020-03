Spagna, il ministro della Salute: "Barça-Napoli a porte aperte"

CHAMPIONS E CORONAVIRUS

Barcellona-Napoli, gara di ritorno degli ottavi di Champions League in programma il 18 marzo, si giocherà a porte aperte. La conferma è arrivata dal ministro della Salute spagnolo. “La partita non è in pericolo e non c’è alcun pericolo che si possa giocare a porte chiuse - ha detto Salvador Illa -. Abbiamo deciso di chiudere gli stadi solo per le gare che prevedono l’arrivo di persone dalle zone a rischio ma non è questo il caso".

"La cosa che ci preoccupa è solo l’esodo di tantissimi tifosi - ha aggiunto nell'intervista a El Mon per RAC1 - . La gara di Champions League tra Barcellona e Napoli può essere disputata regolarmente visto che a oggi Napoli non fa parte della zona a rischio, come invece il nord Italia”. L'esponente di governo spagnolo ha anche ritenuto eccessive le misure adottate dalla Premier League: "Ci sembra che al momento non siano necessarie le misure di distanza sociale. Se tutti adottano le misure igieniche consigliate, non è necessario portarle all'estremo tanto da non stringere la mano". In Spagna i morti da coronavirus sono 5 e i contagiati almeno 345.

