Champions, speranza porte aperte per Barcellona-Napoli: biglietti in vendita

Adesso è ufficiale: Valencia-Atalanta si giocherà a porte chiuse, come anche Inter-Getafe e (probabilmente) Siviglia-Roma, ma per il ritorno degli ottavi di Champions League tra Barcellona e Napoli in programma il 18 marzo c'è la concreta speranza che si possa giocare con il pubblico. Il club azzurro al momento non dovrebbe essere infatti al centro di alcuna restrizione, almeno in campo europeo, e così dopo qualche giorno di blocco è ripresa la vendita libera dei biglietti per la sfida del Camp Nou.