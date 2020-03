Allarme coronavirus, la Premier League vieta le strette di mano

Il coronavirus si sta rapidamente espandendo per l'Europa e i primi casi di contagio sono arrivati anche in Inghilterra. La Premier League ha deciso, così, di prendere i primi provvedimenti per la tutela della salute di tutti gli attori vietando fino a nuova comunicazione, le rituali strette di mano tra calciatori e arbitri e tra gli stessi giocatori. Il resto del protocollo pre-partita non viene intaccato.