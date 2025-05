Luis Enrique, 10 anni dopo il cerchio si chiude: la Champions per la figlia Xana

Nel 2019 poi la piccola Xana scomparve prematuramente all'età di 9 anni a causa di una delle forme più rare, gravi e aggressive di tumore alle ossa (osteosarcoma): "Per me lei non è morta ma è sempre con noi. Spiritualmente lo è. Ogni giorno parliamo di lei e credo che Xana ci stia ancora guardando da qualche parte", ha rivelato recentemente l’allenatore spagnolo, che pochi giorni dopo Psg-Manchester City 4-2, nella conferenza stampa per il match con il Lens, aveva espresso un desiderio: "Ricordo una foto incredibile alla finale di Champions League a Berlino, dove Xana pianta la bandiera del Barcellona. Vorrei fare lo stesso con il Psg. Mia figlia non sarà lì fisicamente, ma lo sarà spiritualmente".