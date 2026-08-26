Adidas presenta il nuovo pallone della Champions League 2026/2027

© Ufficio Stampa
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Adidas presenta oggi i palloni ufficiali di gara per la fase di campionato della UEFA Champions League e della UEFA Women’s Champions League 2026/27, con due design distintivi che celebrano la dedizione, l'ambizione e lo sforzo collettivo, alla base del successo ai massimi livelli del calcio per club europeo.
Ispirato alla convinzione che i campioni si formino proprio quando nessuno guarda, il pallone ufficiale della UEFA Champions League celebra il lavoro invisibile che definisce il successo. Traendo ispirazione dall'immagine dei giocatori che si allenano in mattine fredde, il design trasforma la nebbia presente in campo in un'espressione visiva di dedizione, ambizione e traguardo.
Una finitura metallizzata su base bianca dona profondità e dimensione al pallone, mentre la nebbia fluisce attraverso le iconiche stelle della UEFA Champions League, catturando e rifrangendo la luce per illuminare ogni stella con vivaci esplosioni di colore. Il logo adidas e il logo della UEFA Champions League compaiono in rosa acceso, aggiungendo un ulteriore accento dinamico al design. Il risultato è una rappresentazione visiva del percorso che porta dalla preparazione invisibile al palcoscenico più luminoso del calcio europeo per club, intrinsecamente connesso alla più ampia identità della UEFA Champions League.
Celebrando la crescita inarrestabile del calcio femminile, il pallone ufficiale della UEFA Women’s Champions League dà vita al “Ring of Light”, attraverso il distintivo anello di undici stelle della competizione (una per ogni giocatrice in campo), creando un potente simbolo di unione, lavoro di squadra e ambizione collettiva. Il design trasmette velocità, vivacità e l'energia di una nuova era, con un trattamento grafico dinamico che dà l'impressione che l'anello di stelle si muova sulla superficie del pallone. Tonalità viola vibranti combinate con accenti oro e arancione si fondono su una base bianca, mentre i dettagli in argento metallizzato aggiungono profondità.
Il logo adidas e il logo della UEFA Women’s Champions League sono realizzati in nero, creando un netto contrasto con la vibrante palette di colori del pallone. Dettagli sottili incorporati nelle grafiche rendono omaggio all'iconico inno della competizione, ricollegando design e tradizione.
Tutti questi elementi prendono vita nell'anello di stelle, dando l'impressione di energia e movimento, che scorrono sulla superficie della sfera. Dettagli raffinati incorporati nella grafica rendono omaggio all'inno della UEFA Women's Champions League, ricollegando il design alla storica eredità del torneo.
Entrambi i palloni da gara ufficiali presentano la struttura termosaldata senza cuciture di adidas, progettata per offrire massima precisione costanza e controllo ai più alti livelli del calcio europeo: si mantengono così i più alti standard di prestazioni d'élite.