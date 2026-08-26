Adidas presenta il nuovo pallone della Champions League 2026/2027

Una finitura metallizzata su base bianca dona profondità e dimensione al pallone, mentre la nebbia fluisce attraverso le iconiche stelle della UEFA Champions League, catturando e rifrangendo la luce per illuminare ogni stella con vivaci esplosioni di colore. Il logo adidas e il logo della UEFA Champions League compaiono in rosa acceso, aggiungendo un ulteriore accento dinamico al design. Il risultato è una rappresentazione visiva del percorso che porta dalla preparazione invisibile al palcoscenico più luminoso del calcio europeo per club, intrinsecamente connesso alla più ampia identità della UEFA Champions League.