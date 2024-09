Siparietto Acerbi-Haaland: "Gli ho chiesto la maglietta ma non me l’ha data..."

Come a Istanbul. Ancora una volta Acerbi ha annullato il bomber del City Haaland: il norvegese era rimasto a secco nella finale di Champions del 10 giugno 2023 e anche nella sfida di ieri a Manchester non è riuscito a far gol. Merito del difensore dell'Inter, autore di una prestazione senza sbavature: "Ho chiesto la maglietta ad Haaland ma non me l’ha data. Si scherza", ha scritto Acerbi su Instagram. A fine partita i due si sono incrociati: "La vuoi la maglia? Mi hai strattonato tutta la partita", ha detto ridendo Haaland ad Acerbi. Che gli ha risposto con un... due con le dita.