Champions League, le pagelle di City-Inter: Barella uomo ovunque, Acerbi kryptonite di Haaland

LE PAGELLE

I voti ai protagonisti della super sfida dell'Etihad Stadium: Taremi fa un gran lavoro, Haaland ancora in ombra

INTER (3-5-2)

Sommer 6,5 - Para senza problemi la prima conclusione di Haaland, un colpo di testa centrale. Nella ripresa è reattivo su Foden e bravissimo su Gvardiol. Bravo anche con i piedi.

Bisseck 6 - Ripescato dopo l'ingenuità contro il Genoa, il tedesco gioca una gara molto ordinata e senza sbavature. (dal 30' st Pavard 6 -

Acerbi 7 - Sono passati 15 mesi da Istanbul, ma sembra ieri. Il centrale nerazzurro annulla ancora Haaland che, dopo un paio di occasioni nel primo tempo, nella ripresa non vede palla.

Bastoni 6 - Gara senza infamia e senza lode del braccetto azzurro, che rischia la frittata per un eccesso di confidenza in avvio di ripresa.

Darmian 6 - Ederson gli regala un pallone, lui calcia anche bene ma sulla traiettoria trova la testa di Gvardiol. Nella ripresa incomprensibile il colpo di tacco invece che il tiro dopo un ottimo inserimento. Senza sbavature in difesa, dove non ha problemi con Grealish. (Dal 30' st Dumfries 6 - Si presenta con perfetto cross per Mkhitaryan che spreca malamente)

Barella 7 - L'emblema dell'ottima Inter vista all'Etihad. È il migliore dei centrocampisti e soprattutto nel primo tempo con le sue accelerazioni manda in crisi il centrocampo inglese.

Calhanoglu 6,5 - A Monza la sua assenza si era sentita eccome. Salva su De Bruyne nel finale del primo tempo, bravissimo a ripiegare e aiutare i compagni della difesa. Si arrende solo ai crampi. (Dal 36' st Frattesi sv)

Zielinski 6,5 - Un bel passo avanti rispetto a Monza. Gioca con personalità e sbroglia anche qualche situazione delicata nei pressi dell'area di rigore. Provvidenziale un recupero su Haaland nel primo tempo (dal 21' st Mkhitaryan 5,5 - Ha sul piede l'occasione più nitida della ripresa, ma calcia alto e spreca una buona chance).

Carlos Augusto 6,5 - Nel recupero del primo tempo ha l'occasione più ghiotta, ma Ederson si salva con il piede. In marcatura attento su Savinho prima e Bernardo Silva poi, entrambi sostituiti da Guardiola).

Thuram 6 - Suo il primo tiro in porta, un destro che non impensierisce Ederson. Poi un sinistro da dimenticare e al 41' un destro schiacciato dal limite. Manca di precisione ma lotta come un leone e fa salire la squadra. (dal 20' st Lautaro Martinez 6 - Non è al meglio della condizione e Inzaghi lo fa partire dalla panchina. Nel finale impegna Ederson).

Taremi 6,5 - Non riesce mai a trovare la conclusione, ma fa un lavoro davvero enorme per la squadra anche in fase di non possesso

ALL.: Inzaghi 7 - Fa pari e patta nella partita a scacchi con Guardiola, ma questo pareggio vale quasi come una vittoria perché in pochi hanno giocato così a casa del City.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson 6; Lewis 5,5, Akanji 6,5, Ruben Dias 6,5, Gvardiol 6; Rodrigo 6, Bernardo Silva 5,5 (dal 35' st Doku 6); Savinho 5 (1' st Foden 6), De Bruyne 6 (1' st Gundogan 6), Grealish 5,5; Haaland 5. All.: Guardiola 5,5