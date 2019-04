Ronaldo, il re costretto ad abdicare: niente semifinale dopo 8 anni

16/04/2019

Nemmeno il re della Champions è bastato (per ora) alla Juventus per alzare una coppa che alla Signora manca dal 1996. I bianconeri devono arrendersi ai quarti di finale per il secondo anno di fila, nonostante un Cristiano Ronaldo assoluto protagonista dagli ottavi in avanti: il portoghese, dopo il 2-0 del Wanda Metropolitano, ha infilato una tripletta all'Atletico nel ritorno e due gol all'Ajax nel giro di una settimana. CR7 è salito a quota 126 reti nella massima competizione europea, ma per la prima volta dopo otto stagioni non scenderà in campo in una semifinale.

E' una beffa doppia per il club bianconero, che in estate aveva investito oltre 100 milioni di euro per il cartellino del giocatore più determinante di tutti in questa competizione. Sono i numeri a parlare per Ronaldo, capace di andare a segno 25 volte in 22 presenze ai quarti di finale di Champions: mai nessuno come lui.



Il portoghese, che nel proprio palmarès vanta cinque Champions e con il Real Madrid aveva conquistato le ultime tre, a luglio è sbarcato a Torino con la missione di riportare la coppa in casa Juve e il parziale fallimento di questa stagione, c'è da giurarci, non farà altro che alimentare la voglia di rivincita per un fuoriclasse non abituato a vedere gli altri festeggiare.