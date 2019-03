Roma, Di Francesco: "E' la gara della vita, non è la mia partita"

05/03/2019

LA CONFERENZA DI DI FRANCESCO

Conceiçao ha detto ai suoi di giocare 'senza fretta'. Cosa dirà ai suoi?

"Conceiçao fa bene a dire così. Noi dobbiamo difendere il gol di vantaggio e sarà decisiva la fase difensiva".



Marcano è pronto per questa partita? In gare di alto livello ha optato per Florenzi un po' più alto.

"Tutto è possibile, i ragazzi non sanno chi gioca. Non dico chi giocherà domani, voglio vedere in faccia i giocatori e poi deciderò".



Questa è una partita decisiva per la sua panchina. Con che stato d'animo l'affronta?

"Vorrei riportare l'attenzione non su Di Francesco, ma sulla Roma. L’importante è che domani la Roma passi. Il mio pensiero non va a me stesso, ma ai miei ragazzi perché la Roma faccia una grande partita. Domani non gioco io, non è la partita di Di Francesco. I discorsi fanno parte del mio lavoro con serenità, sapendo che è una partita importantissima per tutti”.



Ti senti supportato? E' il momento più difficile per te da allenatore?

"Il momento più difficile è sempre il prossimo. Dopo un periodo positivo di risultati il derby ha inciso sul morale e su tanti discorsi. Dobbiamo pensare a questa partita secca, una partita della vita. Essere supportato è fondamentale, essere sopportato no".



La partita con la Lazio ti ha portato a qualche considerazione sulle scelte? Terrai presente ciò che è successo nel derby?

Se parliamo di singoli facciamo un errore, dobbiamo parlare del collettivo che ha approcciato malissimo la partita. In primis l’allenatore. Al di là che possa non giocare qualcuno che era nel derby, è una scelta che si lega a chi ritengo più opportuno schierare. Ci sono tanti aspetti in un calciatore, è fondamentale che vada in campo chi ha la testa più libera di tutti. A volte c’è anche grande voglia di rivalsa, quindi chi ha giocato male vuole riscattarsi. Quindi non si può mai dire fino a quando non si scende in campo”.



Troverebbe inopportuno la presenza di Paulo Sousa allo stadio?

"Assolutamente no, perché un conto è fare dichiarazioni non con stile, ma vedere delle partite in giro potrebbe accadere un domani anche a me. Dipende sempre da chi si è e da come ci si pone in un contesto di lavoro. Perché c’è? Non lo so, io".