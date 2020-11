Real Madrid, un giocatore positivo al Covid

Martedì è in programma lo ‘spareggio’ di Champions League contro l’Inter e il Real Madrid non ci arriva certo nella migliore forma possibile. La squadra di Zidane, che guida la Liga con 16 punti, in Europa è partita con un pari e una sconfitta e ha assoluto bisogno dei tre punti, ma a rovinare l’avvicinamento alla sfida dell’Alfredo di Stéfano ci si è messo anche il Covid. Come riporta Marca, infatti, un giocatore della prima squadra è risultato positivo al test effettuato dal club in vista della partita con i nerazzurri.