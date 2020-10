Inter, Skriniar negativo al tampone. Possibile rientro contro il Real Madrid

C'era attesa in casa Inter per l'ultimo tampone di Milan Skriniar, finalmente negativo dopo oltre 20 giorni. La positività al Covid-19 del giocatore era stata riscontrata a inizio ottobre da un test effettuato nel ritiro della nazionale slovacca. Il difensore potrà ora rimettersi a disposizione di Antonio Conte, anche se non arruolabile per la sfida contro il Parma. Sono invece molte le probabilità di vedere Skriniar prendere parte alla prossima sfida di Champions League in casa del Real Madrid.