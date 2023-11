Real Madrid, Ancelotti verso il Napoli: "Mazzarri ha esperienza, attenzione a Kvara-Osi. Non voglio vendetta"

verso real-napoli

Il tecnico delle Merengues avverte i suoi in vista della sfida contro gli azzurri: "Dobbiamo stare attenti ai contropiedi"

Carlo Ancelotti e il Real Madrid si preparano ad affrontare la sfida di Champions League in casa al Bernabéu contro il Napoli. Una gara che, in caso di risultato positivo, permetterebbe ai Blancos di chiudere da primi il gruppo C, proprio davanti al Napoli che in Spagna va a caccia dei punti qualificazione per gli ottavi. E Ancelotti, ex di turno, sa bene che i suoi dovranno stare attenti agli azzurri che di recente sono passati sotto la guida di Walter Mazzarri: "È un tecnico di esperienza- ha detto in conferenza stampa alla vigilia della sfida- non sono stupito. Il cambio allenatore porta una motivazione supplementare ai calciatori. E noi dobbiamo stare attenti a Kvaratskhelia e Osimhen, ai loro contropiedi".

Parlando della gara contro il Napoli, ha aggiunto: "La partita d'andata è stata equilibrata. Ci sono stati momenti in cui ha comandato più il Napoli, alcuni in cui abbiamo comandato noi. La partita di domani non si discosterà molto. Sono stato benissimo a Napoli, non ho nessuna vendetta o rivendicazione da fare".

Un Real Madrid che però si appresta a sfidare i campioni d'Italia con numerose defezioni: "Non mi piace trovare scuse dietro gli infortuni, sarebbe una mancanza di rispetto verso chi gioca. Perché chi sta giocando sta facendo bene, contribuiscono come non ci saremmo magari aspettati. Siamo stati all'altezza in più occasioni, come qualche volta voi non credevate".

La soluzione sono i canterani: "Abbiamo parlato molto di chi gioca e chi non gioca, del vivaio. Ora è giunta l'occasione di sfruttare questi giocatori. Nico, Gonzalo, Martin, Zidane: ho molta fiducia in questi ragazzi. Il lavoro che sta facendo Raul è eccezionale. Ci sono ragazzi pronti nel vivaio, ma anche giocatori come Brahim e Lucas Vazquez che hanno giocato meno. Sono tranquillo, chi viene dal vivaio è pronto per giocare con noi".

"Lunin in porta? Non penserà che domani sarà la sua ultima partita perché quando tornerà Kepa sarà in concorrenza con lui. Se l'è guadagnato Lunin, ha giocato molto bene. Una cosa positiva per noi, abbiamo due portieri di livello che possono contribuire" ha detto il tecnico.