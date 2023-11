Napoli, Mazzarri torna in Champions 12 anni dopo

CHAMPIONS LEAGUE

4.277 giorni dopo la serata di Stamford Bridge, il tecnico pronto a un nuovo esordio: a Madrid l'esame più difficile ma anche l'occasione più grande

Dopo il battesimo con la vittoria di Bergamo, il 'nuovo' Napoli di Walter Mazzarri cerca l'impresa sul campo del Real Madrid già qualificato per volare agli ottavi di finale di Champions League con un turno d'anticipo. Proprio agli ottavi, in casa del Chelsea, si interruppe l'ultima avventura nell'Europa che conta del tecnico degli azzurri, che torna in panchina in Champions 12 anni dopo e lo fa in casa della regina della competizione, il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Di certo non l'esame più semplice, ma con gli spagnoli già qualificati anche la grande occasione per staccare il pass per il turno successivo e dare una svolta definitiva alla stagione.

Da Stamford Bridge al Santiago Bernabeu sono trascorsi 4.277 giorni e Mazzarri sogna un altro 3-1 in trasferta. Per andare all'assalto dei Blancos, che saranno privi di Modric, si affiderà a Kvara e Osimhen, mentre a sinistra visti gli infortuni di Mario Rui e Olivera ci sarà Juan Jesus. L'impresa è davvero ardua, ma a Madrid Mazzarri, che parlerà in conferenza alle 19.30, può dare la svolta decisiva alla stagione degli azzurri.

NAPOLI AGLI OTTAVI SE...

Napoli padrone del suo destino a 180' dagli ottavi. In caso di vittoria contro il Real Madrid, la squadra di Mazzarri sarebbe ammessa direttamente alla fase a eliminazione diretta. Per qualificarsi potrebbe bastare anche un pareggio, ma solo se il Braga non vincesse contro l'Union Berlino.In caso di sconfitta al Bernabeu invece, il Napoli supererebbe la fase a gironi se anche i portoghesi uscissero sconfitti contro i tedeschi. Se non dovesse verificarsi nessuno di questi tre scenari, sarà decisivo lo scontro diretto del prossimo 12 dicembre al 'Maradona'.

QUANTO VALE LA QUALIFICAZIONE AGLI OTTAVI

L’approdo agli ottavi di Champions garantisce 9,6 milioni di euro, oltre a una quota maggiore di market pool e alla possibilità di disputare almeno un’ulteriore sfida casalinga.

