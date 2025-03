Ranking Uefa, Roma e Lazio tengono vive le speranze dell'Italia

Dopo il successo dell'Inter a Rotterdam contro il Feyenoord in Champions, sono le vittoria della Roma all'Olimpico contro l'Athletic Bilbao e quella della Lazio in casa del Viktoria Plzen, arrivate nei minuti finali delle gare di andata degli ottavi di Europa League, a far guadagnare punti all'Italia (terza) sulla Spagna (seconda) nel ranking Uefa stagionale e tengono accese le speranze - seppur ridotte al lumicino - per avere una quinta squadra nella Champions League 2025/26. In casa iberica, pareggio per 1-1 della Real Sociedad in casa contro il Manchester United e 2-2 interno del Betis contro il Vitoria Guimaraes in Conference League.