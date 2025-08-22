Sassuolo, Grosso: "Subito col Napoli, che emozione"

Il ritorno in serie A subito contro i campioni d'Italia, lo stadio che ospiterà la gara con il Napoli praticamente sold out (domani botteghini chiusi, in vendita ancora pochissimi biglietti), l'imminente arrivo dal mercato di Matic che vestirà così la maglia del Sassuolo. Fabio Grosso vive una vigilia importante, il suo primo esordio da allenatore di serie A contro quel Conte che da tecnico non ha mai affrontato. "Una bella emozione cominciare dove all'inizio dell'anno scorso sognavamo di essere - ha detto il mister in conferenza stampa - Sarà forse banale ricordarlo, ma ci aspetta un impegno difficile contro i campioni d'Italia, una squadra fortissima guidata da un grande allenatore, che anche senza Lukaku avrà alternative importanti. Sappiamo che dovremo fare una grande partita di squadra, cercando di resistere nei momenti difficili ed essere magari più cinici rispetto alla gara di Coppa Italia. Siamo convinti in generale che avremo le qualità in futuro per raggiungere i nostri obiettivi, con equilibrio, senza porci particolari limiti". Un breve accenno sul tema mercato da parte di Grosso che ha quasi ufficializzato Nemanja Matic. "C'è stata questa opportunità che spero vada a buon fine. Matic è un giocatore forte, nel finale del suo percorso, ma ancora bello pieno". Sul rinnovo fino al 2029 di Berardi ha aggiunto: "L'ho trovato l'anno scorso dopo l'infortunio nel momento forse più difficile della sua carriera. E la ferocia che ha messo per recuperare mi ha fatto capire quanto sia importante in questa società. Ce lo teniamo stretto e lui è molto felice di continuare il suo percorso a Sassuolo". Mancheranno gli infortunati Thorvestd, Skjellerup e lo squalificato Iannoni. Visite mediche per il nuovo centrocampista Aster Vranckx.