Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Palermo, Inzaghi: "Squadra carica, pronti a iniziare"

22 Ago 2025 - 18:58

"Sono molto sereno e felice, c'è un ambiente eccezionale, vedo una squadra carica e forte, non vedo l'ora di iniziare. Mi auguro che al novantesimo la gente sia orgogliosa di noi". Filippo Inzaghi, da calciatore, ha giocato ad altissimi livelli, ma per l'esordio in campionato sulla panchina del Palermo, non nasconde voglia ed emozione. Domani sera i rosanero ospiteranno la Reggiana e il tecnico fa capire di non volere sottovalutare nessuno. Anche se l'obiettivo stagionale è la promozione in serie A. "Ogni giocatore - osserva - vorrebbe giocare in uno stadio come il nostro. Nei due campionati di B che ho vinto ho fatto fatica nelle prime giornate, bisogna andare essere cauti e intelligenti. Cercheremo di aggredire, ma non scordiamo che la Reggiana nel pre campionato ha pareggiato con la Juve e non ha mai perso. Per me siamo una squadra molto forte. Quello che mi ha già dato la città di Palermo non mi fa dormir la notte, sono molto felice. Ho tantissimi dubbi di formazione. Domani in undici partiranno dal primo minuto e i cinque che entreranno ci faranno vincere la partita". La sfida alla squadra allenata da Davide Dionigi ha, nella mente di Inzaghi, un canovaccio già pronto. "Sarà la classica partita - considera l'allenatore rosanero - in cui ci attenderanno e bisognerà giocar bene tecnicamente. Questa squadra l'ha nelle corde. I nostri tifosi hanno un'intelligenza superiore alla media, chiedo loro di stare sempre vicino ai ragazzi. Mi auguro che se mai ci fischieranno, che fischiassero me e non loro. Questa squadra è molto più forte dell'ottavo posto dello scorso anno. Mi auguro che anche il pubblico veda quello che vedo io durante la settimana. Altri colpi di mercato? No, siamo a posto così, siamo coperti. L'assenza di Magnani? Un problema personale che ci ha colpito tutti. Lo aspettiamo al più presto".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:32
13 DICH ALLEGRI ISOLATA 22/8 DICH

Allegri: "Il Napoli è favorito, noi tra le prime quattro"

02:11
DICH GASPERINI ROMA 22/8 DICH

Gasperini: "Pellegrini? Situazione non così chiara, che io ho ereditato"

01:36
DICH GROSSO VIGILIA NAPOLI 22/8 DICH

Grosso: "Berardi ce lo teniamo stretto. E con lui inseguiremo i nostri obiettivi"

01:24
DICH NICOLA CREMONESE PRE MILAN DICH

Nicola: "Iniziamo il nostro percorso con forza ed entusiasmo"

01:45
DICH ITALIANO PRE ROMA DICH

Italiano 'cancella' la scorsa stagione: "Ricominciamo da zero"

01:52
DICH CONTE SU SCUDETTO 22/8 DICH

Conte sullo scudetto: "Favoriti? Si vince tutti, si perde tutti".

01:42
DICH CONTE SU LUKAKU 22/8 DICH

Conte sull'infortunio di Lukaku: "Nessun alibi"

01:04
DICH ZACCAGNI 22/8 DICH

Zaccagni parla da capitano: "Un orgoglio, contenti del lavoro svolto""

02:26
DE ZERB2 PER SITO MCH

De Zerbi risponde alla mamma di Rabiot: "Al figlio stavo prestando la mia casa"

01:24
DE ZERB1 PER SITO MCH

De Zerbi: "Mai vista una rissa del genere, è svenuto un calciatore"

01:06
DICH ALLEGRI VIGILIA MILAN-CREMONESE 22/8 DICH

La ricetta di Allegri: "Bisogna esaltarsi nelle difficoltà"

01:46
Serie B, si comincia

Serie B, si comincia

01:39
Donnarumma tra Psg e City

Donnarumma tra Psg e City

01:55
Milan, largo ai giovani

Milan, largo ai giovani

01:22
Lautaro Martinez fa 28

Lautaro Martinez fa 28

00:32
13 DICH ALLEGRI ISOLATA 22/8 DICH

Allegri: "Il Napoli è favorito, noi tra le prime quattro"

I più visti di Calcio

Ronaldo, Georgina e l'accordo prematrimoniale: cifra record per lei in caso di divorzio

DICH CONTE 2 ok

Conte: "Il primo a vincere due scudetti col Napoli? Stiamo belli calmi"

DICH PIOLI PRE CONFERENCE 20/8 DICH

Pioli: "E' l'occasione per stare in Europa dove stanno le grandi squadre"

MCH KRSTOVIC A ZINGONIA 20/8 MCH

Atalanta, Krstovic è arrivato a Zingonia

DE ZERB1 PER SITO MCH

De Zerbi: "Mai vista una rissa del genere, è svenuto un calciatore"

MCH GATTUSO A ZINGONIA 19/8 MCH

Gattuso in visita all'Atalanta

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:24
Italia U16, doppio test con l'Inghilterra
19:02
Mondiali 2026, sorteggio il 5 dicembre a Washington
18:58
Palermo, Inzaghi: "Squadra carica, pronti a iniziare"
18:19
Bayern rinnova sponsorship da 60 milioni l'anno
18:05
Sassuolo, Grosso: "Subito col Napoli, che emozione"