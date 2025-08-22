Logo SportMediaset
Calcio

Bayern rinnova sponsorship da 60 milioni l'anno

22 Ago 2025 - 18:19

I campioni tedeschi del Bayern Monaco e Deutsche Telekom hanno rinnovato la loro partnership. Prima dell'inizio della 63a stagione della Bundesliga, con la partita casalinga contro il Lipsia stasera all'Allianz Arena, è stata annunciata la prosecuzione della collaborazione fino al 2032. Deutsche Telekom, in qualità di sponsor principale e sponsor di maglia, pagherà ai bavaresi oltre 60 milioni di euro all'anno. "30 anni con Telekom, non posso che ringraziarvi per il vostro impegno", ha dichiarato Herbert Hainer, presidente del Consiglio di Sorveglianza del Bayern Monaco. "Se potessi esprimere un desiderio, vorrei che il nostro matrimonio durasse oltre il 2032", ha dichiarato Jan-Christian Dreesen, ceo del club bavarese. La partnership è iniziata nella stagione 2002/03. "I buoni amici non si possono separare. La T sarà sulle maglie per altri sette anni", ha dichiarato Rodrigo Diehl, membro del consiglio di amministrazione di Telekom Germania. L'ampia visibilità mediatica del Bayern è particolarmente importante per l'azienda, come ha sottolineato il vicepresidente senior Michael Hagspihl. Anche la Coppa del Mondo per club di quest'estate negli Stati Uniti è stata utile per l'azienda operante a livello internazionale.

Serie B, si comincia

Donnarumma tra Psg e City

Milan, largo ai giovani

Lautaro Martinez fa 28

