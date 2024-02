Ranking Uefa, per il 5° posto in Champions decisive Milan e Roma  

La notte di Europa League che avrà inizio stasera a partire dalle ore 18.45 potrebbe risultare decisiva per tutto il calcio italiano. In ballo c'è il ranking Uefa e la possibilità di portare 5 club italiani alla prossima Champions League. Al momento l'Italia è al comando con 15.142 punti dopo il pareggio del Napoli col Barcellona, in netto vantaggio su Germania (14.071) e Inghilterra (13.875). I risultati di Milan e Roma risulteranno fondamentali: oltre agli eventuali singoli successi nelle due gare in programma, il bottino potrebbe incrementarsi grazie ai punti assegnati per il passaggio agli ottavi nella competizione. In tal senso Roma-Feyenoord, visto il grande equilibrio dopo l'andata in Olanda (1-1 il risultato) potrebbe risultare il match spartiacque.