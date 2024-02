Napoli, Calzona: "Abbiamo ritrovato la voglia di lottare"

NAPOLI

Il tecnico dei partenopei dopo il pareggio col Barcellona: "C'è tanto da lavorare sul piano tattico, ma questo spirito è importante"

© ansa Francesco Calzona si dice soddisfatto del suo esordio sulla panchina del Napoli: "Abbiamo tanto da lavorare, ma ho fatto i complimenti ai ragazzi perché hanno ritrovato la voglia di lottare - le parole del tecnico ai microfoni di Prime Video dopo il pareggio col Barcellona in Champions League -. Abbiamo disputato un ottimo finale di gara. A livello tattico ci sono passi avanti da fare, abbiamo messo in campo calciatori non al top dopo la coppa d'Africa e da loro vorrò di più specialmente in fase difensiva. Abbiamo concesso troppo a una squadra come il Barcellona, contro cui rischi di pagarla cara. Sicuramente però nel finale abbiamo creduto di poterla vincere e questo è un segnale importante".

L'aspetto caratteriale è dunque quello che ha saputo fare la differenza, nonostante qualche nota negativa sul piano tattico: "Lo spirito mi è piaciuto, ho visto calciatori che hanno dato l'anima e che non ci stavano a perdere la partita. Quello che non mi è piaciuto è stato il disordine in campo, anche se è comprensibile visto il poco tempo che abbiamo avuto per preparare la partita. I cambi hanno rimesso un po' a posto le cose, sono molto contento di chi è subentrato. La prima mezzora abbiamo sofferto tanto, poi però abbiamo reagito, seppur come ho detto con un po' di disordine. Questa dote è fondamentale per una squadra, mi dà soddisfazione".