Ranking Uefa: l'Italia rallenta dopo il ko del Napoli, ma resta prima

L'eliminazione del Napoli, che segue quella della Lazio, rallenta l'Italia nella corsa alla quinta squadra per la prossima Champions League, ma non la complica. In attesa dell'Inter e delle quattro rappresentanti tricolori impegnate tra Europa e Conference League, il ranking Uefa aggiornato ci vede sempre al comando con 16.571 punti e ancora cinque club in corsa per proseguire il loro cammino.