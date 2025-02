Ranking Uefa, per le italiane si allontana il quinto posto in Champions

Sarebbe servito l'en plein per provare a sorpassare la Spagna nel ranking Uefa e sperare nella quinta squadra in Champions nel 2025/26. Ma le eliminazioni di Milan e Atalanta dai playoff complicano, forse compromettono, le speranze dell'Italia. Nella massima competizione ora la Juve deve difendere il 2-1 dell'andata in casa del Psv e la Roma, in Europa League, non deve soccombere al Porto. L'Inghilterra è certa del suo primato e la Spagna ha la strada in discesa: il Real Madrid deve difendere il vantaggio sul Manchester City (3-2) nel match di ritorno al Bernabeu. Stesso discorso per Real Sociedad e Betis in Europa e Conference League, entrambi vincenti nel primo atto.