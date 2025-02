Champions League: Mbappé travolge Guardiola, Psg a valanga

PSG-BREST 7-0 (TOT. 10-0)

Il Psg gioca una delle migliori partite in Champions degli ultimi anni, vince più che nettamente (7-0) l'euroderby di ritorno col Brest e vola agli ottavi di finale. Si parte da 3-0, ma per i parigini è come se nulla fosse stato fatto all'andata e va così in scena un monologo. Nel primo tempo, Barcola trova l'1-0 al 20', mettendo già in cassaforte il passaggio del turno. I campioni di Francia decidono di scatenarsi e alla festa partecipa anche Kvara, al primo gol in Europa con la nuova maglia. Il resto è inevitabile: nella ripresa, Fabian Ruiz serve il secondo assist di giornata regalando a Vitinha il pallone del 3-0, poi ecco i cambi: dentro Lee, Doue e Ramos, con questi ultimi due che saranno protagonisti dell'ultimo terzo di gara. Il primo, infatti, segna il 4-0 appena quattro minuti (64') dopo il suo ingresso in campo, poi Mendes cala la manita per la squadra di Luis Enrique e proprio l'ex Benfica, al 76' e su assist di Doue, segna il clamoroso 6-0. Il Brest non ha spazio neanche per la magra consolazione, visto che l'immediata rete di Sima viene annullata per fuorigioco. La festa si completa con l'assist di Kvara per Mayulu, classe 2006 che fissa il punteggio sul definitivo 7-0. Dubbi sulla qualificazione del Psg dopo l'andata, e forse pure prima, non ce n'erano, ma questo complessivo 10-0 fa rumore.