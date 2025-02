Playoff Champions League, Atalanta-Bruges 1-3: Talbi e Jutgla condannano Gasperini

Il match parte subito a ritmi altissimi, con occasioni da una parte e dall’altra. Bastano due minuti per capire il canovaccio della partita. l’Atalanta sfiora il gol con un colpo di testa di Kolasinac ma sul capovolgimento di fronte il Bruges trova la retroguardia bergamasca sguarnita: ne approfitta Talbi che, dal limite dell’area, beffa Carnesecchi con un destro potente e incrociato che passa sotto le gambe di De Roon. Dopo due minuti il Bruges è già in vantaggio. La Dea però non si perde d’animo e inizia a caricare a testa bassa: Retegui non arriva per poco su un corner spizzato sul primo palo da Kolasinac. E proprio il centravanti della Nazionale al 16’, imbeccato da Cuadrado, riuscirebbe anche a trovare il pari con una zampata di sinistro. Ma l’urlo di gioia del Gewiss viene strozzato dalla segnalazione dell’assistente: fuorigioco. La partita prosegue sullo stesso copione: i nerazzurri caricano a testa bassa, i belga aspettano e provano a far male in ripartenza. Ed è proprio su una palla recuperata che nasce il raddoppio del Bruges: al 26esimo un rinvio dal fondo arriva tra i piedi di Jashari che, partendo dalla trequarti, semina il panico nella retroguardia atalantina: la palla messa a rimorchio per Tzolis è un cioccolatino che il greco non trasforma solo grazie a una prodezza di Carnesecchi. La ribattuta però arriva perfetta nei piedi del solito Talbi che, da due passi, con la porta sguarnita, non può sbagliare. L’Atalanta accusa il colpo. Il Bruges, rinfrancato dal punteggio e ben messo in campo, concede poco o nulla. E anzi sono ancora i belgi a rendersi pericolosi in chiusura del primo tempo: Jutgla scappa in campo aperto e fa correre un brivido sulla schiena del Gewiss con un destro che finisce di poco largo. Nei tre minuti di recupero succede di tutto: Zappacosta avrebbe una buona occasione per accorciare le distanze ma il colpo di testa dell’ex Chelsea è debole. L’occasione però risveglia improvvisamente un'Atalanta assopita che, nel giro di un minuto, costruisce una clamorosa triplice palla gol: la prima è ancora di Zappacosta che con una bella incursione sulla sinistra arriva a calciare a pochi passi da Mignolet. Il portiere belga però si supera e con un miracolo devia il tiro sul palo. Poi, sullo sviluppo della stessa azione, è Pasalic (forse in fuorigioco) a sfiorare il 1-2 con un colpo di testa ravvicinato su cui Mignolet si supera ancora. Ma non finisce qui, perché la ribattuta arriva tra i piedi di Cuadrado - il migliore dei suoi - che nel cuore dell’area calcia a colpo sicuro: questa volta il portiere belga non potrebbe nulla, ma il tiro viene salvato sulla linea e deviato nuovamente sul palo. Tanta sfortuna per la Dea. La beffa però deve ancora arrivare, perché sulla sirena della fine del primo tempo il Bruges trova il terzo gol, ancora una volta in contropiede, grazie a una grande conclusione da fuori area di Jutgla.