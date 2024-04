Ranking Uefa, Italia vicina al 5° posto in Champions: servono al massimo 14 punti

SETTIMANA DECISIVA

Il derby tra Milan e Roma ci garantisce una semifinalista in Europa League, Inghilterra e Germania le avversarie più insidiose. La Fiorentina potrebbe giocare un ruolo decisivo

Manca poco, l'Italia è sempre più vicina a qualificare cinque squadre alla prossima 'Super' Champions League. Come noto infatti dalla prossima stagione il format della competizione più importante cambierà, vedrà la partecipazione di 36 squadre (con un girone unico e otto partite contro altrettanti avversari differenti) e due dei quattro posti aggiuntivi saranno assegnati alle due Federazioni che avranno ottenuto il miglior ranking per Paesi nella stagione 2023/24. Prima del via ai quarti di finale, dove Milan e Roma si affronteranno in un derby che assegnerà per forza 5 punti, l’Italia è saldamente al comando davanti a Germania e Inghilterra e quindi la quinta squadra in Champions League è a un passo. Improbabile che accada già in questo turno, ma perché il sogno diventi realtà basteranno nella peggiore delle ipotesi 14 punti e la Fiorentina potrebbe avere un ruolo chiave.

La classifica - Con 17,714 l'Italia è in testa alla classifica provvisoria quasi un punto e mezzo sopra alla Germania (16,357), in terza posizione l’Inghilterra con 16,250. Più staccate la Francia con 14,750 e la Spagna con 14,437. Il coefficiente dell’Italia però potrebbe già essere aggiornato con un + 0,714 perché Milan-Roma è un derby europeo che assegnerà per forza 5 punti e dunque l’Italia è di fatto a 18,428 e ha quindi più di 2 punti sulle inseguitrici.

Come si calcolano i punti - Dalla fase a eliminazione diretta in avanti, i successi ottenuti nelle tre competizioni Uefa per club hanno tutti lo stesso valore: la vittoria vale 2 punti, mentre il pareggio ne vale 1. A questi si aggiunge 1 punto bonus per ogni turno superato fino alla finale. Tutte le finali valgono invece 2 punti in caso di vittoria nei 90 minuti o 1 punto in caso di pareggio.

Le inseguitrici - La rivale più temibile appare l’Inghilterra, che ha ancora 5 club in corsa (City, Arsenal, Liverpool, West Ham e Aston Villa) ma dovrà dividere i punti fatti per il contingente di inizio stagione (8 club). La Germania invece ha 3 squadre (Bayern, Borussia, Leverkusen) e deve dividere per 7. Esattamente come l'Italia, che però ha ancora 4 squadre in corsa e quindi un teorico vantaggio. Inoltre Arsenal-Bayern e Leverkusen-West Ham toglieranno punti e club a tedeschi e inglesi o magari a entrambi.

Gli scenari - immaginando che le squadre inglesi vincano tutte le partite a loro disposizione e conquistino il maggior numero di punti possibile, l’Italia sarebbe matematicamente sicura dello slot aggiuntivo perché l’Inghilterra chiuderebbe con 22.625 punti, mentre la Germania – proprio per una questione di incroci con le inglesi – potrebbe arrivare al massimo a 17.786 punti e quindi chiuderebbe dietro l'Italia.

Immaginando invece che siano i club tedeschi a vincere tutte le partite e a conquistare il maggior numero di punti, l’Italia per avere il quinto slot dovrebbe conquistare in tutto altri 14 punti perché la Germania arriverebbe a 21.214, mentre l’Inghilterra potrebbe arrivare massimo a 19.625 punti. Per superarla l’Italia dovrebbe quindi fare 14 punti, di cui 5 sono già certi.

La Fiorentina - Quelle sopra sono chiaramente ipotesi estremizzate e poco probabili, il che significa che all’Italia potrebbero bastare molto meno di 14 punti e in questo caso un ruolo chiave potrebbe giocarlo la Fiorentina, che affronta nei quarti i cechi del Viktoria Plzen e nell’eventuale semifinale la vincente di Paok-Bruges. Se la squadra di Italiano arrivasse in fondo alla Conference League, il risultato potrebbe essere sufficiente a garantire alla Serie A un posto aggiuntivo nella prossima Champions League.

Il sogno sei squadre è possibile - Con la classifica di oggi, le cinque squadre qualificate sarebbero Inter (quasi campione), Milan (69), Juventus (62), Bologna (58) e Roma (55), che al momento si gioca la quinta piazza con l'Atalanta (50 punti ma una gara da recuperare) e il Napoli (48). Se una tra Roma e Atalanta finisse dopo il quinto posto e vincesse l’Europa League, l'Italia avrebbe addirittura sei squadre in Champions! Difficile, ma sognare non costa nulla.

Nel peggiore dei casi servono quindi 14 punti alle squadre italiane per ottenere il quinto posto in Champions League, ma il traguardo sembra ormai vicinissimo. Se verrà tagliato, la sesta e la settima in Serie A andrebbero in Europa League e l'ottava in Conference League.

