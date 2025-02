Psv-Juventus, Motta cambia ancora: Locatelli in pole, Nico in dubbio

Reduce dall'importante vittoria contro l'Inter, la quarta di fila, la Juventus va in Olanda sul campo del Psv che nel weekend ha perso il primo posto in classifica in Eredivisie per centrare la qualificazione agli ottavi di Champions League. Dopo il 2-1 dell'andata firmato dai gol di Weston McKennie e Samuel Mbangula, ai bianconeri basterà anche un pareggio ma Motta punta alla quinta vittoria in fila e per centrarla medita di cambiare ancora la formazione iniziale.