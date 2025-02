Psv-Inter-Psv: Motta si gioca mezza stagione in una settimana

Anche se gli ultimi due risultati sono confortanti (vittorie su Empoli e Como), al momento l'unico comun denominatore è lo strapotere di Kolo Muani, cinque reti in tre partite, stella polare di una squadra che ha bisogno di gol e di qualcuno che quei gol, vedi Como, se li sappia in qualche modo costruire da solo. E se fin qui l'utilizzo contemporaneo del francese e di Vlahovic è poco più che un pensiero, è evidente che Thiago Motta debba incominciare a metterci qualcosa di suo. Il che, detto in altre parole, significa ritrovare - o trovare a Torino per la prima volta - quella fluidità di gioco che ha fatto grande il suo Bologna e che, sotto la Mole, si è vista solo a sprazzi.



Gli olandesi non sono né pericolosi né in uno stato di forma particolarmente brillante. Insomma, oggi come oggi sono per un verso il miglior sparring partner possibile, per l'altro una trappola grande come una casa in cui evitare in tutti i modi di cadere. Contro l'Inter, poi, sarà tutta un'altra storia. Ma per la sfida ai nerazzurri c'è tempo. Arrivarci con una vittoria e con il morale alto è già un buon modo di partire.