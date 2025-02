Psv, Bosz verso la Juve: "Anche loro hanno alti e bassi: nessuna paura, giocheremo per vincere"

Infine parole al miele per una vecchia conoscenza del calcio italiano come Ivan Perisic: "Non ho mai visto qualcuno così tanto arrabbiato per non poter scendere in campo in Champions League (è stato tesserato da parametro zero a liste chiuse, ndr). Ora potrà farlo, ne aveva tanta voglia e io sono felice. Ha tantissima esperienza in Europa e in Italia, sono contento possa aiutarci. Lui è un esempio, è un professionista per come si allena, per come si prende cura del suo corpo. Tutti nel nostro gruppo lo vedono e per i ragazzi giovani è importantissimo vedere come si mantiene in forma a questa età. È ammirevole".