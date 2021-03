Psg col Barcellona senza Neymar, Pochettino: "Non pensiamo all'andata, vogliamo vincere"

"Non dobbiamo pensare al risultato dell'andata. Dobbiamo affrontare il Barcellona per vincere se vogliamo passare il turno ed è così che sarà dal primo minuto". Il tecnico del Psg Mauricio Pochettino non vuole cali di tensione tra i suoi dopo il 4-1 dell'andata in trasferta. "È molto importante il modo in cui partiamo, sia per noi che per il Barcellona. Vogliamo qualificarci vincendo la partita, sapendo che loro hanno grandi giocatori e un grande allenatore come Ronald Koeman". Sull'assenza di Neymar: "Non può giocare. Non è una decisione, è un fatto, una realtà. Si e' impegnato molto per essere pronto, non solo per questa partita. Tutto lo staff lo ha aiutato, peccato perché era molto motivato ad aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi in Champions League. È un momento difficile per lui, spero torni presto". Olttre a Neymar mancherà anche Kean, positivo al Covid-19.