Psg, Tuchel: "Icardi alla prima di Champions? Non so se giocherà"

CHAMPIONS LEAGUE

Icardi sì, Icardi no. Per Tuchel è sempre il solito dubbio. Dopo aver fatto esordire in Ligue 1 l'ex capitano nerazzurro contro lo Strasburgo, ora toccherebbe alla prima in Champions League. Ma il tecnico tedesco non è convinto: "Ancora non so se giocherà contro il Real Madrid". Parole d'elogio, invece, per Benzema: "Un attaccante di grande classe, che gioca da diverse stagioni nel Real Madrid. Secondo me, ora come ora, è un calciatore molto completo". Champions, Icardi pronto per il Real

Mauro Icardi scalpita per una maglia da titolare nel big match contro i blancos. L'assenza dello squalificato Neymar e le condizioni non ottimali di Mbappé e Cavani potrebbero favorirlo, ma Tuchel potrebbe optare per Choupo-Moting in campo dal primo minuto, magari per un'altra staffetta con l'ex nerazzurro. Condizioni buone per Kimpembe: "È in buone condizioni, perché è stato capace di lavorare duramente con la squadra" ha detto Tuchel.

Pronto per il match anche Marco Verratti: "Siamo felici di iniziare sul terreno del Parco dei Principi, di fronte ai nostri tifosi, affrontando una grande squadra come il Real Madrid. Sarà importante iniziare bene la competizione".