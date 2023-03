Psg, Galtier: "Non ci giochiamo la stagione, l'assenza di Neymar un handicap"

VERSO BAYERN-PSG

Il tecnico dei parigini alla vigilia della sfida contro il Bayern: "Dovremo essere attenti, ma anche osare"

© Getty Images "Il Psg si gioca la stagione in questa partita? Non ho questa sensazione. Al Psg tutte le partite sono importanti, domani ci sarà un vincitore e speriamo di essere noi". Vuole allenare la pressione sulla sua squadra Christophe Galtier alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Si parte dall'1-0 dei bavaresi a Parigi dell'andata. "Giochiamo ogni gara con l'ambizione di vincere, ci vorrà una squadra più aggressiva, se ci riusciremo avremo la possibilità di qualificarci", ha aggiunto.

"L'infortunio di Neymar è un handicap per la squadra - ha proseguito Galtier in conferenza stampa - Per Nagelsmann la nostra difesa ha dei punti deboli? Tutti i sistemi di gioco hanno difetti e punti di forza, nelle ultime partite abbiamo preso gol e questo aspetto deve essere sistemato. Ne ho parlato con i calciatori questa mattina. Noi abbiamo dei difetti così come ne hanno loro. Galtier ha lasciato intendere che Mbappé ha molte probabilità di essere titolare "per avere maggiore profondità", mentre sia Hakimi che Marquinhos si sono allenati regolarmente. "Dobbiamo giocare più alti e recuperare palloni nella metà campo del Bayern. Dovremo essere attenti, ma anche osare".