Psg, Galtier e il sogno Champions: "Speriamo che sia l'anno buono"

VERSO JUVE-PSG

Il tecnico dei francesi alla vigilia della sfida dell'Allianz Stadium: "La rosa è di grandi campioni, c'è grande esperienza..."

Il Psg arriva a Torino con il primo posto nel girone ancora in bilico, ma più che agli ottavi di Champions League il tecnico dei francesi, Christophe Galtier, punta già alla vittoria finale: "C'è grande attesa quest'anno, in Francia, per il Psg ma anche in Europa effettivamente. La rosa è di grandi campioni, c'è grande esperienza. Purtroppo non abbiamo mai vinto questo trofeo così prestigioso, così difficile da vincere e a volte le gare sono folli: tutto si ribalta in un attimo. Il Psg può essere vicino a vincerlo, speriamo che sia questo l'anno buono".

Per andare avanti però sarebbe importante un sorteggio benevolo agli ottavi e dunque servirà una vittoria contro la Juventus: "La qualificazione era un obiettivo obbligatorio per noi. Essere capolista sarà molto importante, spesso nei sorteggi può essere importante. E' un obiettivo importante, fondamentale, siamo concentrati su questo obiettivo. Sappiamo che sarà importante domani, vogliamo essere primi in vista dei sorteggi successivi. E non scordiamoci che la Juventus, pur essendo stata eliminata, deve qualificarsi per l'Europa League. Lotteranno con le unghie e coi denti per raggiungere l'obiettivo, hanno una storia di orgoglio e fierezza, giocheranno una gara su questo tenore. Ci sono stati momenti difficili nella storia di entrambe le squadre, non ci siamo detti 'battiamo la Juve perché è già sconfitta'. Scendiamo in campo per vincere e per arrivare primi nel girone. Purtroppo la Juventus non è qualificata".

Sulle cause dell'eliminazione dei bianconeri, il tecnico dl Psg ha dichiarato: "Penso semplicemente che alla Juventus sia mancata la rosa a disposizione, necessaria, dal primo all'ultimo, per questo tipo di gare. Sono sfide dove le assenze di Pogba e Chiesa sono fondamentali, la concatenazione delle assenze ha indebolito la Juventus tecnicamente e mentalmente. La Champions richiede un impegno al 110%, dall'inizio della stagione la Juventus ha avuto questa serie di assenze e questa è la ragione principale".

A proposito di assenze, Kimpembe domani non darà della partita: "Ha avuto un problema, l'infortunio però era serio per poter giocare. Ora non è niente di allarmante per le prossime gare".

