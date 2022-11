Juve, l'obiettivo minimo di Allegri: col Psg si gioca l'Europa League

© Getty Images

Per la Juve c'è in gioco il terzo posto, per il Psg il primo: l'Europa League come obiettivo minimo per i bianconeri, un'urna per gli ottavi di Champions meno pericolosa e più agevole per i francesi. Il tutto, inevitabilmente, con un occhio a quanto succede tra Maccabi Haifa e Benfica che giocheranno per i medesimi obiettivi. Come ormai amara consuetudine Allegri deve confrontarsi col solito esorbitante numero di infortunati, a cui si aggiunge anche l'assenza dello squalificato Danilo: da capire chi recupera per domani e chi invece può puntare al derby d'Italia con l'Inter di domenica sera. Partita, questa, a cui il tecnico juventino penserà solo da giovedì, prima c'è l'accesso a un coppa per quanto "minore" da conquistare: l'esclusione dalla Champions già ai gironi, minimo storico degli ultimi anni bianconeri e record negativo per lo stesso Allegri, apre comunque le porte a una Europa League che potrebbe diventare tra pochi mesi l'obiettivo capace di dare un senso all'intera stagione e, cosa non meno importante, garantire il ritorno nella competizione più importante. Il tutto passando ovviamente per l'ostacolo parigino: non ci sarà Neymar, squalificato, ma Messi e Mbappè (più Soler, destinato a sostituire il brasiliano) alzano notevolmente il coefficiente di difficoltà di un match, comunque lo si veda, decisivo.