Psg, Florenzi avvisa il City: "Non abbiamo nulla da perdere, ci crediamo"

CHAMPIONS LEAGUE

Il terzino italiano al sito del club parigino: "Dobbiamo giocare 90' come il primo tempo dell'andata"

Alla vigilia del ritorno delle semifinali di Champions League, Alessandro Florenzi avvisa il Manchester City: "Se giochiamo come abbiamo fatto nel primo tempo, possiamo batterli. Ovviamente dovremo farlo per 90' e non sarà facile. Ma siamo in grado di farcela. Non avremo nulla da perdere, quindi ce la giocheremo". Getty Images

I parigini sono chiamati a rimontare l'1-2 dell'andata e dovranno ripetere gli exploit di Barcellona e Monaco di Baviera. "E' stato un match dai due volti. Un primo tempo molto, molto buono, e nel secondo abbiamo perso un po' il ritmo - ha aggiunto il terzino ex Roma -. Il loro gol, un po' fortunato, ci ha tagliato le gambe e non abbiamo potuto giocare come volevamo. Hanno segnato un secondo gol, ancora più fortunato del primo, ma nulla è ancora perduto. Abbiamo ancora voce in capitolo nella qualificazione".

Sulla preparazione dal punto di vista mentale di una partita di tale importanza. "Questo tipo di partite, secondo me, meno le prepari mentalmente, meglio è. Se inizi a pensarci da 3-4 giorni prima, arrivi esausto. Ci sono partite che si preparano da sole, come si suol dire, e questa è una di quelle. Ci andremo con tanto cuore, tanto orgoglio e tanta voglia di fare bene. Per provare a fare la storia".

Vedi anche Champions League Manchester City-Paris Saint Germain in diretta su Canale 5 e in streaming sul nostro sito