Manchester City-Paris Saint Germain in diretta su Canale 5 e in streaming sul nostro sito

Martedì 4 maggio, alle ore 21.00, su Canale 5 torna la Champions League. In esclusiva in chiaro, il ritorno della semifinale “Manchester City-Paris Saint Germain”. In diretta dall’Etihad Stadium di Manchester, andrà in scena la sfida stellare che vale il pass per la finale di Istanbul in programma il 29 maggio. Da una parte i citizens di Guardiola a caccia della loro prima finale di Champions della loro storia, dall’altra i francesi di Pochettino che vogliono prendersi la coppa dopo averla soltanto sfiorata la scorsa stagione. All’andata gli inglesi si sono imposti a Parigi per 1-2. La telecronaca della partita è affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Massimo Paganin.

