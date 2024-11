Champions League: niente poker per l'Aston Villa, Emery ko in Belgio

Non arriva il poker di vittorie per l'Aston Villa, che sognava l'aggancio al Liverpool e perde 1-0 col Bruges. Domina in avvio la formazione ospite, che si fa vedere con Tielemans e Rogers. Jutglà è il primo giocatore del Bruges a spaventare i Villans e, dalla mezz'ora in poi, il club belga prende il comando delle operazioni. Proprio Jutglà colpisce il palo, mentre Martinez è decisivo su Tzolis e Jashari. Si va al riposo sullo 0-0 e, al 52', il Bruges la sblocca a sorpresa. Mings commette un'autentica follia, non accorgendosi che Martinez ha già battuto il rinvio e raccogliendo la palla con le mani in area. Inevitabile il rigore, che porta all'1-0 di Vanaken al 52'. Emery alza il baricentro con Duran e passa alle quattro punte, ma i suoi rischiano il bis in contropiede e creano pochissime chances. Eccezion fatta per una conclusione larga di Kamara, i Villans non impensieriscono mai Mignolet e vanno ko. Vittoria che vale oro per il Bruges, che sale a sei punti, mentre l'Aston Villa si ferma a 9.