Porto-Inter, caos biglietti: oltre 1000 tifosi nerazzurri rischiano di rimanere fuori

IL NODO

Il club portoghese ha comunicato che chi ha un tagliando comprato fuori dal settore ospiti non potrà entrare al Do Dragao

A poche ore dal fischio di inizio di Porto-Inter, ritorno degli ottavi di Champions League, scoppia la grana biglietti. Dopo il comunicato dei portoghesi, secondo cui chi ha un ticket comprato fuori dal settore ospiti non potrà entrare allo stadio, oltre 1000 tifosi nerazzurri, in possesso del tagliando, rischiano di non poter entrare stasera al Do Dragao. Nel pomeriggio verrà tenuta una riunione tra alcuni rappresentanti delle due società e le autorità locali per provare a risolvere la situazione, visto il malumore crescente dei tifosi italiani in una partita già indicata come a rischio dalla polizia portoghese. La Curva Nord sarebbe pronta a disertare lo stadio in segno di solidarietà.

IL COMUNICATO DEL PORTO

"Considerato il numero di sostenitori ospiti previsti per la partita Porto Fc-Inter Fc del 14 marzo 2023, il Porto Fc, ribadendo le informazioni fornite nel processo di vendita, informa che: i biglietti per tutti i settori dell’Estadio do Dragao sono a uso esclusivo dei tifosi del Porto Fc, a eccezione dei posti destinati ai tifosi ospiti e inviati al club ospite per la vendita; in tale senso, per motivi di sicurezza, l’accesso all’impianto sportivo non sarà consentito ai tifosi della società ospite in possesso di biglietti non acquistati direttamente presso l’Inter Fc".

