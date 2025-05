Da Madrid attacco al Barcellona: "Il gol di Mkhitaryan era regolare"

"Gol regolare. Al VAR c'è il nipote di Negreira...": non le manda a dire Tomàs Roncero, giornalista di AS, pubblicando su X il frame del 4-3 di Mkhitaryan annullato dal VAR per fuorigioco ieri durante Barcellona-Inter. La rivalità incrociata tra Real Madrid, fuori dalla Champions, e Barça, coi primi che temono la vittoria finale dei blaugrana sbarca sui social dove il giornalista spagnolo, quasi due milioni di follower, tira in ballo addirittura le accuse di corruzione all'ex vicepresidente del Comitato tecnico degli spagnoli (accusa decaduta un anno fa anche se in una risoluzione del settembre 2023 il Tribunale provinciale di Barcellona aveva accertato pagamenti a Negreira e al figlio da parte del Barça per somme passate da 70.000 a 700.000 euro annui).