L'ANALISI

Il Napoli non sa più difendere e crolla nei secondi tempi: l'attenuante delle assenze non basta più

Settima sconfitta in 14 partite ufficiali, classifica tragica in campionato e in Champions: il confronto con la passata stagione è impietoso

di Enzo Palladini
05 Nov 2026 - 07:00
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Non è la partita di Porto presa in sé a determinare l'inizio di una crisi in casa Napoli. Le attenuanti in questo caso ci sono: Allegri aveva a disposizione praticamene 14 giocatori della prima squadra, alcuni dei quali reduci da infortuni o ancora mezzi acciaccati. La sconfitta non era auspicabile, ma sicuramente prevedibile. Ciò che la rende grave sono le modalità con la quale è arrivata, il crollo totale di tutti nel secondo tempo, i due gol subiti su calcio d'angolo lasciando saltare da soli i rispettivi marcatori, l'atteggiamento troppo passivo nella prima mezz'ora di gioco. Perdere sul campo del Porto, quindi, non è un disonore in assoluto. Diventa tale però se si analizza la maniera in cui è arrivata, compreso qualche gesto di nervosismo come la discussione De Bruyne-Lucca, il rigore plateale di Rafa Marin alla fine o l'ammonizione di Vergara dopo meno di un minuto. 

Sono altre le considerazioni da fare, più generali. La stagione sta prendendo una china disastrosa: 7 sconfitte su 14 partite ufficiali, una sola vittoria e tre sconfitte in Champions League, ottavo posto in campionato con la metà esatta dei punti rispetto alla Lazio (14 contro 28). Dal punto di vista del gioco, in pochissime occasioni si è visto un Napoli capace di strappare applausi, Vengono in mente il pari contro la Roma, almeno in parte, la vittoria (con brivido finale) contro il Bodo, la goleada contro il Monza. Il resto è stato tristezza e buio. Torna in continuazione la giustificazione delle assenze ma nella passata stagione, con una squadra praticamente uguale a questa e un numero di infortuni più o meno simile, Antonio Conte ha conquistato quel secondo posto che è valso la partecipazione alla Champions League. Non siamo ancora al "Conte tutto bene e Allegri tutto male", però è inevitabile che la gente si faccia delle domande. Il Napoli non è all'altezza delle aspettative. 

Il difetto più evidente di questo Napoli è la mancanza di tenuta. C'è sempre una disparità tra i primi e i secondi tempi, in particolare dopo l'ora di gioco raramente riesce a mettere insieme le forze per portare a casa il risultato. Solo parzialmente può essere addotto il concetto di affaticamernto per la mancanza di alternative. Hojlund, ad esempio, non ha un sostituto degno, gioca quasi sempre, eppure è stato in grado di lottare, di provare a fare del male al Porto. Lo stesso crollo era avvenuto anche nella partita contro la Juventus, che nel caso specifico partiva più o meno alla pari con gli azzurri in quanto ad assenze. Altro limite del Napoli: ha disimparato a difendere e lo ha dimostrato prendendo due gol su palle inattive. Non è da grande squadra. 

Allegri dice di non essere particolarmente preoccupato, ma dopo queste ultime due sconfitte la scelta non è tra bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Qui l'alternativa è bicchiere vuoto o bicchiere rotto. La squadra non dà segni di risveglio, la speranza è che tornino un po' di infortunati e che i troppi giocatori a corto di condizione possano approfittare della sosta per ritrovare almeno in parte il loro potenziale. Altrimenti il Napoli rischia di trovarsi fuori da tutto con troppi mesi di anticipo rispetto ai tempi della volata finale. 

napoli
champions league
allegri

Ultimi video

01:33
Raimondi: "Milan, un titolare si ferma per 3 mesi"

Raimondi: "Milan, un titolare si ferma per 3 mesi"

02:44
Allegri: "Siamo in un brutto momento e a corto di giocatori, fino ai cmabi una buona partita" DICH

Allegri: "Siamo in un brutto momento e a corto di giocatori, fino ai cambi una buona partita"

02:20
Beukema: "Dobbiamo rialzarci, chiediamo scusa ai tifosi" DICH

Beukema: "Dobbiamo rialzarci, chiediamo scusa ai tifosi""

00:24
Koopmeiners: "Bello giocare contro mio fratello, sarà ancora più bello se dovessimo vincere" DICH

Koopmeiners: "Bello giocare contro mio fratello"

01:40
Social da pazzi: i video più virali di oggi

Social da pazzi: i video più virali di oggi

01:51
L'Italia dopo il Milan: Cisse vuole tutto

L'Italia dopo il Milan: Cisse vuole tutto

01:31
Tuffi negli spalti, per follia o per amore

Tuffi negli spalti, per follia o per amore

01:32
Inter, vittoria senza festa con la curva

Inter, vittoria senza festa con la curva

02:58
Morte in campo: parla il portiere indagato

Morte in campo: parla il portiere indagato

02:25
Dramma in Spagna: silenzio e lacrime nel mondo

Dramma in Spagna: silenzio e lacrime nel mondo

00:25
Atletico Madrid-Barcellona: domenica 8 novembre alle 21.00 su Italia 1

Atletico Madrid-Barcellona: domenica 8 novembre alle 21.00 su Italia 1

00:54
LIVE LANDONI PER SITO 4/11 SRV

Landoni: "De Bruyne dà l'ok! Titolare contro il Porto"

00:21
MCH ESULTANZA COREANA SRV

Esultanza alla coreana. Vedere per credere la follia di Moon Seon-Min

01:59
Taveri: "Inter, il futuro in Champions passa da..."

Taveri: "Inter, il futuro in Champions passa da..."

01:43
Taveri: "Amorim deve spiegare su Cisse..."

Taveri: "Amorim deve spiegare su Cisse..."

01:33
Raimondi: "Milan, un titolare si ferma per 3 mesi"

Raimondi: "Milan, un titolare si ferma per 3 mesi"

I più visti di Calcio

Atalanta-Parma 0-3: gli highlights

Atalanta-Parma 0-3: gli highlights

Nuovo San Siro: "Visuale perfetta e il boato sarà ancora più forte, in Europa nessuno stadio così"

DICH ZIELINSKI POST FEYENOORD-INTER PER SITO 3/11 DICH

Zielinski: "Felice e orgoglioso. E' servito guardarci in faccia..."

DICH CHIVU SU CHAMPIONS PER SITO 2/11 DICH

Chivu: "Playoff o no, consapevoli della nostra forza e vogliamo andare avanti"

DICH CHIVU POST FEYENOORD PER SITO 4/11 DICH

Chivu: "Partita seria ma non dobbiamo dimostrare nulla"

Juventus-Napoli 2-0: gli highlights

Juventus-Napoli 2-0: gli highlights

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:05
Juve a caccia di conferme con l'Az: Spalletti rilancia Cambiaso, la probabile formazione
11:00
Follia in Brasile, scoppia la rissa e scatta il record mondiale: 53 espulsi!
Adrien Rabiot
09:53
Milan, stasera vietato sbagliare con il Ferencvaros: la probabile formazione
09:07
L'impresa del Como fa il giro d'Europa: "Un uragano, hanno fatto la storia" | L'Equipe in prima pagina: "Ridicoli"
23:32
Napoli, Politano duro coi compagni: "La faccia ce la mettiamo sempre noi italiani"