Il Napoli non sa più difendere e crolla nei secondi tempi: l'attenuante delle assenze non basta più

Sono altre le considerazioni da fare, più generali. La stagione sta prendendo una china disastrosa: 7 sconfitte su 14 partite ufficiali, una sola vittoria e tre sconfitte in Champions League, ottavo posto in campionato con la metà esatta dei punti rispetto alla Lazio (14 contro 28). Dal punto di vista del gioco, in pochissime occasioni si è visto un Napoli capace di strappare applausi, Vengono in mente il pari contro la Roma, almeno in parte, la vittoria (con brivido finale) contro il Bodo, la goleada contro il Monza. Il resto è stato tristezza e buio. Torna in continuazione la giustificazione delle assenze ma nella passata stagione, con una squadra praticamente uguale a questa e un numero di infortuni più o meno simile, Antonio Conte ha conquistato quel secondo posto che è valso la partecipazione alla Champions League. Non siamo ancora al "Conte tutto bene e Allegri tutto male", però è inevitabile che la gente si faccia delle domande. Il Napoli non è all'altezza delle aspettative.