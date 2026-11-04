Napoli, Politano duro coi compagni: "La faccia ce la mettiamo sempre noi italiani"

"Mi piacerebbe che ogni tanto venisse anche qualche altro compagno di squadra a dare qualche spiegazione, non sempre noi italiani. Ma questo va bene così, ci metto la faccia io come abbiamo sempre fatto". Questa la critica di Matteo Politano, ai microfoni di Sky, nei confronti di alcuni compagni di spogliatoio. "Nel primo tempo avevamo avuto anche un buon approccio, ci stavamo comportando bene e potevamo sfruttare meglio qualche occasione - ha proseguito l'esterno azzurro -. Abbiamo subito tre corner, due gol e una traversa dello stesso giocatore: c'è poco da spiegare, è un atteggiamento che una squadra come la nostra non può avere vista la stazza che abbiamo dietro".