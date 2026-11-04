Como, è la vittoria esterna con scarto più ampio della storia della Champions League

04 Nov 2026 - 23:19
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Il 9-1 del Como sul campo del Lens entra nella storia della Champions League come vittoria esterna con il maggiore scarto della competizione. Per quattro volte si erano verificate differenze di sette reti (a opera di Bayern, Manchester City e Psg) ma mai di otto gol. Otto gol che sono anche il maggior scarto di sempre in assoluto, pareggiando le vittorie casalinghe del Liverpool contro il Beşiktaş per 8-0 del 6 novembre 2007 e del Real Madrid contro il Malmö 8-0 dell'8 dicembre 2015. A questo si aggiunge che Anastasios Douvikas è attualmente capocannoniere in solitaria della Champions con sei reti, davanti ad Haaland e a Tresoldi.

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